Tahkim Kurulu Serdar Aziz ve Feghouli'nin cezalarını onadı
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile 1 maç ceza alan Fenerbahçeli Serdar Aziz'in cezalarının onandığını açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra 2 maç ceza alan Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile Göztepe maçındaki kırmızı kartı nedeniyle 1 maçlık cezaya çarptırılan Fenerbahçeli Serdar Aziz'in cezalarını onadı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TFF Tahkim Kurulu 10 Temmuz 2020 günlü (30) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/149- K.2020/153
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
2. E.2020/150- K.2020/154
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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