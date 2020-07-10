Tahkim Kurulu Serdar Aziz ve Feghouli'nin cezalarını onadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Serdar Aziz ve Feghouli kararı!

ve Feghouli'nin cezalarını onadı

Tahkim Kurulu Serdar Aziz ve Feghouli'nin cezalarını onadı

, tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Galatasaraylı ile 1 maç ceza alan Fenerbahçeli 'in cezalarının onandığını açıkladı.

, maçında gördükten sonra 2 maç ceza alan Galatasaraylı ile maçındaki kırmızı kartı nedeniyle 1 maçlık cezaya çarptırılan Fenerbahçeli 'in cezalarını onadı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Tahkim Kurulu 10 Temmuz 2020 günlü (30) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/149- K.2020/153

ve A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili 'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/837 K.2019-2020/992 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/150- K.2020/154

A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz ile ilgili PFDK'nın 09.07.2020 tarihli E.2019-2020/835 K.2019-2020/986 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Serdar Aziz'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

  1. 10.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahkim Kurulu Serdar Aziz ve Feghouli'nin cezalarını onadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA