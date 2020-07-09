Fenerbahçe'de Serdar Aziz 1 maç ceza aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe PFDK açıkladı! İşte Serdar Aziz'in aldığı ceza

'de 1 maç ceza aldı!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz 1 maç ceza aldı!

'nin 'in 30. haftasında 'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gören 'in cezası belli oldu. yaptığı açıklamada başarılı stoperin 1 maç ceza aldığını duyurdu.

'nin yıldız stoperi 'in cezası açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 'yi 2-1 yendiği maçın 90. dakikasında ikinci sarıdan gören 29 yaşındaki futbolcuya 1 maç ceza verildi. maçında cezasını tamamlayan Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin 'u konuk edeceği maçta takımdaki yerini alabilecek.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SERDAR AZİZ'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, karar verilmiştir.

  1. 09.07.2020
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