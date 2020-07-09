Fenerbahçe'de Serdar Aziz 1 maç ceza aldı!

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Serdar Aziz'in cezası açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın 90. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcuya 1 maç ceza verildi. Gençlerbirliği maçında cezasını tamamlayan Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk edeceği maçta takımdaki yerini alabilecek.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SERDAR AZİZ'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, karar verilmiştir.