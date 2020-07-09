Fenerbahçe'de Serdar Aziz 1 maç ceza aldı!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gören Serdar Aziz'in cezası belli oldu. PFDK yaptığı açıklamada başarılı stoperin 1 maç ceza aldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Serdar Aziz'in cezası açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın 90. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcuya 1 maç ceza verildi. Gençlerbirliği maçında cezasını tamamlayan Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk edeceği maçta takımdaki yerini alabilecek.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SERDAR AZİZ'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, karar verilmiştir.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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