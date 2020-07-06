Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Doğukan İnci...

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Radyospor'un sorularını yanıtladı. Doğukan İnci için Beşiktaş mı avantajlı? Doğukan İnci'yi hangi takımlar transfer etmek istiyor?

BEŞİKTAŞ AĞIR BASIYOR

Büyük kulüplerin de transfer gündeminde yer alan Doğukan İnci için konuşan Soner Tolungüç, "Doğukan'ı her maçta izliyorlar. Beşiktaş bu konuda öne çıkıyor. Beşiktaş, gençlere yatırım yapan ve öze dönen bir kulüp. Doğukan İnci için Fenerbahçe devrede. Başakşehir ve Kayserispor başta olmak üzere birçok kulüp Doğukan için devrede ancak Beşiktaş'ın ağır bastığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?

3.Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci 21 yaşında. 1.82 boyundaki genç futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapıyor. Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüple adı anılan oyuncunun 30 Haziran 2023'e kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Doğukan, bu sezon gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 12 gol 5 asist ile kulübü Karşıyaka'yı sırtlayan futbolculardan biri oldu.