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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! 2 kaleci 2 stoper için...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Kara Kartal, transferde önemli girişimler yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde listesini belirleyen siyah beyazlıların, kadrosuna nokta atışlar yapmak istediği ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. İşte detaylar...

6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10 Güncelleme: 06.07.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





