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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! 2 kaleci 2 stoper için...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Kara Kartal, transferde önemli girişimler yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde listesini belirleyen siyah beyazlıların, kadrosuna nokta atışlar yapmak istediği ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. İşte detaylar...
6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10
Güncelleme: 06.07.2020 12:25
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Süper Lig'in 30. haftasında, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, bir yandan ligi ilk 3 sırada bitirmenin hesaplarını yaparken, diğer yandan da transfer için çalışmalarına hız verdi.
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Bu bağlamda Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yol haritasını belirleyen siyah beyazlıların gündemindeki isimler belli oldu.
1. ÖNCELİK KALECİ TRANSFERİ Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah beyazlıarın 1. önceliğinin kaleci transferi olduğu ifade edildi.
LİSTEDE İKİ ADAY VAR Gelecek sezon kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'ın, listesinin 1. sırasına Joe Hart'ı aldığı ifade dildi.
İngiliz kulübü Burnley ile yollarını ayıran tecrübeli eldivenin transferi için bir dizi çalışma yürüten Beşiktaş'ın, Hart operasyonunu sürdürüğü kaydedildi.