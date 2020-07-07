Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut kimseyle anlaşmadı!
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörleri Erol Bulut'un Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Yalan haber yapıyorlar. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" dedi.
Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan turuncu-yeşilli ekibin Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.
Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ben de buradan söylüyorum. Yönetim olarak inkar ettiğimiz bir konu yok. Çünkü yalan haber yapıyorlar. Hocamız kimseyle anlaşmadı. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" ifadelerini kullandı.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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