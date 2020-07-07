Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut kimseyle anlaşmadı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Hasan : kimseyle anlaşmadı!

Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut kimseyle anlaşmadı!

Başkanı Hasan , 'un ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Yalan haber yapıyorlar. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" dedi.

ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan turuncu-yeşilli ekibin Teknik Direktörü ile ilgili Aytemiz Başkanı Hasan 'ndan açıklama geldi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ben de buradan söylüyorum. Yönetim olarak inkar ettiğimiz bir konu yok. Çünkü yalan haber yapıyorlar. Hocamız kimseyle anlaşmadı. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil" ifadelerini kullandı.

  1. 07.07.2020
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