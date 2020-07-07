Erol Bulut 6 ay Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı!
Fenerbahçe'nin gelecek sezonda takımı emanet etmesi beklenen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Emre Belözoğlu'nun dostluklarının eskiye dayandığı ortaya çıktı. 2007-08 sezonu öncesi Newcastle United ile anlaşmanın kıyısına gelen Erol Bulut’un, o dönem İngiliz ekibinin yıldızı olan Emre Belözoğlu’nun evinde tam 6 ay kaldığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için aylardır papatya falları açılırken, Ali Koç'un açıklamalarının ardından Erol Bulut'un artık tek aday olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları olan Bulut ile anlaşmayı ligin hemen bitiminde resmi olarak açıklayacak ve genç teknik adamla resmi sözleşme imzalanacak.
DOSTLUKLARI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR
Bu gelişmelerle birlikte gelecek sezon futbol direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair birçok polemik ortaya atıldı. İki ismin de baskın karakterler olduğu, birlikte çalışmalarının zor olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ancak Sabah'ın haberine göre, iki ismin kader birliğinin çok eskiye uzandığı ortaya çıktı.
NEWCASTLE İLE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI
Erol Bulut, 2007-08 sezonu öncesinde (futbolcuyken) Olympiakos'tan ayrılıp Newcastle United ile anlaşma yoluna girdi. İngiliz kulübü, Bulut ile prensip anlaşmasına varırken, kendisine anlaşma öncesinde bazı testler ve deneme yapılması şartını sundu. Bulut, 3 ay Newcastle antrenörleri tarafından fiziksel ve medikal testlere tabi tutuldu.
TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR!
Sürecin sonunda Erol Bulut ile Newcastle anlaşamadı. Ancak Bulut 6 ay boyunca Newcastle'da Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı. O dönem Newcastle forması giyen Belözoğlu, Bulut'a her konuda yardımcı oldu. Bunun yanı sıra birlikte ev arkadaşlığı yaparak adeta kader birliği oluşturdular. Ancak takım arkadaşı olarak sahaya çıkamadılar.
F.BAHÇE'YE 2 YILLIĞINA IMZA ATACAK
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut seçiminde, Emre Belözoğlu'nun fikrine de başvurduğu bildirildi. Belözoğlu'nun Bulut hakkında olumlu rapor verdiği ve teknik adam olarak Bulut'un seçilmesinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 01:57
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erol Bulut 6 ay Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.