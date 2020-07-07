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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Bulut ile Belözoğlu'nun ilginç anısı! 6 ay aynı evde...

6 ay 'nun evinde kaldı!

Erol Bulut 6 ay Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı!

'nin gelecek sezonda takımı emanet etmesi beklenen Alanyaspor ile 'nun dostluklarının eskiye dayandığı ortaya çıktı. 2007-08 sezonu öncesi ile anlaşmanın kıyısına gelen Erol Bulut’un, o dönem İngiliz ekibinin yıldızı olan Emre Belözoğlu’nun evinde tam 6 ay kaldığı ortaya çıktı.

'nin yeni için aylardır papatya falları açılırken, 'un açıklamalarının ardından 'un artık tek aday olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları olan Bulut ile anlaşmayı ligin hemen bitiminde resmi olarak açıklayacak ve genç teknik adamla resmi sözleşme imzalanacak.

DOSTLUKLARI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR
Bu gelişmelerle birlikte gelecek sezon futbol direktörü olması beklenen ile Erol Bulut'un uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair birçok polemik ortaya atıldı. İki ismin de baskın karakterler olduğu, birlikte çalışmalarının zor olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ancak Sabah'ın haberine göre, iki ismin kader birliğinin çok eskiye uzandığı ortaya çıktı.

NEWCASTLE İLE ANTRENMANA ÇIKMIŞTI
Erol Bulut, 2007-08 sezonu öncesinde (futbolcuyken) 'tan ayrılıp ile anlaşma yoluna girdi. İngiliz kulübü, Bulut ile prensip anlaşmasına varırken, kendisine anlaşma öncesinde bazı testler ve deneme yapılması şartını sundu. Bulut, 3 ay Newcastle antrenörleri tarafından fiziksel ve medikal testlere tabi tutuldu.

TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR!
Sürecin sonunda Erol Bulut ile Newcastle anlaşamadı. Ancak Bulut 6 ay boyunca Newcastle'da Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı. O dönem Newcastle forması giyen Belözoğlu, Bulut'a her konuda yardımcı oldu. Bunun yanı sıra birlikte ev arkadaşlığı yaparak adeta kader birliği oluşturdular. Ancak takım arkadaşı olarak sahaya çıkamadılar.

F.BAHÇE'YE 2 YILLIĞINA IMZA ATACAK
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut seçiminde, Emre Belözoğlu'nun fikrine de başvurduğu bildirildi. Belözoğlu'nun Bulut hakkında olumlu rapor verdiği ve teknik adam olarak Bulut'un seçilmesinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 01:57
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