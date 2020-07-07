Fenerbahçe'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama...
Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-lacivertliler, Aston Villa’da oynayan eski Kasımpaşalı Trezeguet için nabız yokladı. Al Duhail’den ayrılan Mario ile de şartlar uyarsa görüşülecek. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi radara aldı. Başkan Ali Koç iki kanada da oyuncu aradıklarını ve Süper Lig'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor. Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.
OPSİYONLU KİRALAMA
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor. Forvete ise Mario Mandzukic gündemde. Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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