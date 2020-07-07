Fenerbahçe'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi radara aldı. Başkan Ali Koç iki kanada da oyuncu aradıklarını ve Süper Lig'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor. Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.



OPSİYONLU KİRALAMA

Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor. Forvete ise Mario Mandzukic gündemde. Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.