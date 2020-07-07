Fenerbahçe'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama...

'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama...

Fenerbahçe'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama...

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-lacivertliler, ’da oynayan eski için nabız yokladı. ’den ayrılan Mario ile de şartlar uyarsa görüşülecek. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren , eski 'yi radara aldı. Başkan iki kanada da oyuncu aradıklarını ve 'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor. Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.

OPSİYONLU KİRALAMA
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle 'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için ile 'in de devrede olduğu belirtiliyor. Forvete ise gündemde. 'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.

  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den çifte kıskaç! Opsiyonlu kiralama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA