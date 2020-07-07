Uygun adım Avrupa’ya! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Pandemi sonrası ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Kanarya, Gençlerbirliği'ni de yenip Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek istiyor. Düşme korkusunu yakından hisseden Gençlerbirliği'nin de şiddetle puana ihtiyacı var. Ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.



İKİ takım ligde 91 kez karşılaştı. F.Bahçe 46, G.Birliği 15 galibiyet aldı. 30 maç berabere bitti.

MUHTEMEL 11'LER



Gençlerbirliği: Erden, Flavio, Zargo, Halil, Baiano, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio (Sefa), Stancu

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan, Ozan, Tolgay, Deniz, Rodrigues, Ferdi, Muriqi



DIRAR DA KADRODA

F.Bahçe'de, Mehmet Ekici ve Tolga sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Serdar da kart cezalısı. Tedavisi tamamlanan Dirar ise kafileye dahil edildi. G.Birliği'nde de Nadir, Ayite ve Ömer sakat.



2 OYUNCU SINIRDA

Üçer sarı kartları bulunan Vedat Muric ve Deniz Türüç bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.



OTOBÜSLE GİTTİLER

F.Bahçe, Ankara'ya karayolu ile gitti. Samandıra'da dün sabah yapılan son idmanın ardından kafile öğleden sonra takım otobüsü ile Ankara'ya hareket etti ve konaklayacakları otelde kampa girdi.



LUIZ GUSTAVO YİNE STOPERE

Fenerbahçe'de savunma ikilisi yine değişecek. Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo yer alacak. Sağ bekte iyileşen Dirar için karar maç saatinde verilecek. Faslı oyuncu riske edilmezse Göztepe karşısında başarılı bir oyun sergileyen genç Murat Sağlam'ın formayı giymesi bekleniyor. Sol bek Hasan Ali'nin. Gustavo'nun stopere geçmesiyle orta sahada ise Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu görev yapacak. Kanatlarda cezası sona eren Garry Rodrigues ile Deniz Türüç oynayacak. Forvette ise Vedat Muriç olacak.



YDK ONLİNE YAPILACAK YÜKSEK

Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Toplantı (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden gerçekleştirilecek. 11.00-14.00 saatleri arasındaki toplantının FB TV ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı yayımlanacağı açıklandı.