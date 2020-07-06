Son dakika: Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer! Anlaşma sağlandı

dakika: Beko ile prensip anlaşmasına vardı

Son dakika: Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı

dakika haberine göre; Beko, Sassari'den Kanadalı ile prensip anlaşmasına vardı.

Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Koç değişikliğinden sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de yeni sezonun adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.

beINSports'un haeberine göre; Fenerbahçe Beko, Sassari'den Kanadalı ile prensip anlaşmasına vardı.

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  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 23:47
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