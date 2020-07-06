Son dakika: Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Koç değişikliğinden sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de yeni sezonun adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.
beINSports'un haeberine göre; Fenerbahçe Beko, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 23:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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