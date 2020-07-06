Son dakika: Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Koç değişikliğinden sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de yeni sezonun adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.

beINSports'un haeberine göre; Fenerbahçe Beko, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.