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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Muriqi'ye flaş telefon! "Seni Ada’ya bekliyorum"

Vedat Muriqi'ye flaş telefon! "Seni ’ya bekliyorum"

Vedat Muriqi'ye flaş telefon! "Seni Ada’ya bekliyorum"

ekiplerinden 'i çalıştıran Bilic, 'i telefonla aradı. Hırvat hocanın golcü yıldıza, "Seni 'ya bekliyorum" dediği ortaya çıktı. 'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan West Bromwich'in de F.Bahçe'ye resmi teklif yaptığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.

'da forma giyebilir... Bir dönem 'ı da çalıştıran ekiplerinden 'in hocası Slaven Biliç, 'nin golcü yıldızı Vedat Muriç'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.

SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN
Takvim'in haberine göre; Bilic'in Vedat Muriç'e, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.

YETER Kİ KULÜBÜMLE ANLAŞIN
Vedat Muriç'in de Biliç'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 02:56
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