Vedat Muriqi'ye flaş telefon! "Seni Ada’ya bekliyorum"
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'i çalıştıran Bilic, Vedat Muriç'i telefonla aradı. Hırvat hocanın golcü yıldıza, "Seni Ada'ya bekliyorum" dediği ortaya çıktı. Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan West Bromwich'in de F.Bahçe'ye resmi teklif yaptığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.
Vedat Muriç yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Biliç, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriç'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.
SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN
Takvim'in haberine göre; Bilic'in Vedat Muriç'e, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.
YETER Kİ KULÜBÜMLE ANLAŞIN
Vedat Muriç'in de Biliç'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 02:56
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi'ye flaş telefon! "Seni Ada’ya bekliyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.