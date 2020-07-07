Vedat Muriqi'ye flaş telefon! "Seni Ada’ya bekliyorum"

Vedat Muriç yeni sezonda Ada'da forma giyebilir... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in hocası Slaven Biliç, Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Vedat Muriç'i gözüne kestirdi. Hırvat hocanın Kosovalı golcüyü telefonla aradığı ortaya çıktı.



SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN

Takvim'in haberine göre; Bilic'in Vedat Muriç'e, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.



YETER Kİ KULÜBÜMLE ANLAŞIN

Vedat Muriç'in de Biliç'e, "Sizinle çalışmak bana da büyük mutluluk verir. Siz kulübümle anlaşın yeter. Ben İngiltere'de oynamayı seve seve kabul ederim" cevabını verdiği belirlendi.



GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Bu gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve şimdilik bir pürüz olmadığı öne sürüldü.