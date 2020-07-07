Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını Mert Hakan Yandaş giyecek!
Gelecek sezonun kadro yapılanmasında yerli isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın forması hazır. Emre Belözoğlu'nun kendi giydiği 5 numaralı formayı gelecek sezon Mert Hakan'a devredeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu mesaiye devam ediyor. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan deneyimli isim transfer hamlelerini üst üste yaparken, telefon trafiğini sürdürüyor. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'ın ise üzerine titriyor.
Ajansspor'un haberine göre, Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan'a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek. Deneyimli isim Mert Hakan'a, "Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız" dedi.
Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.
- 07.07.2020
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