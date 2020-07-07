Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını Mert Hakan Yandaş giyecek! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Formasını yeni transfere verdi! 5 numara onun olacak

'nun 5 numaralı formasını Mert giyecek!

Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını Mert Hakan Yandaş giyecek!

Gelecek sezonun kadro yapılanmasında yerli isimlere ayrı bir önem veren 'de Mert 'ın forması hazır. 'nun kendi giydiği 5 numaralı formayı gelecek sezon 'a devredeceği belirtildi.

'de mesaiye devam ediyor. 'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan deneyimli isim transfer hamlelerini üst üste yaparken, telefon trafiğini sürdürüyor. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın 'ın elinden kaptığı Mert 'ın ise üzerine titriyor.

Ajansspor'un haberine göre, Emre Belözoğlu, ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, 'a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek. Deneyimli isim Mert Hakan'a, "Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız" dedi.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.

  1. 07.07.2020
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