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07 Temmuz 2020, Salı
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'yi Comolli kurtaracak! Frey 'a...

Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak! Frey Toulouse'a...

'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı 'de sürpriz gelişme... Gelecek sezon İsviçreli golcüyü kadrosunda düşünmeyen sarı lacivertlilere 'den sürpriz gelebilir. Fransız basınında yer alan bilgilere göre Frey, 'a gidecek! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı 'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü 'nin, oyuncuyu kendi takımına götüreceği iddia edildi.

Fransız basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Comolli, 'a bir forvet arıyor ve kendi listesini belirledi bile. Bu bağlamda listenin 1 numaralı ismi Michael Frey oldu.

SEZON BİTECEK VE TEKLİF...
Öte yandan Damien Comolli, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye Frey için teklifini iletecek.

Michael Frey bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretti.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 10:45
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