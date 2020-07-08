Galibiyeti kaçırdık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İyi bir sonucun çıkmadığını aktaran Karapınar, "Galip gelmek, yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntı yaşadık, oyunu oturtamadık. 2. devre farklıydı, top yüzde 70 bizdeydi. Kazanabilirdik de, gol attık, pozisyonlar var, kazanamadık" dedi. Karapınar, Garry Rodrigues'in kaçırdığı pozisyon için, "Garry'nin pozisyonu vardı orada penaltı da denebilir bilmiyorum artık! Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmamaları gerekiyor" diye konuştu. Sivas maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Karapınar, "Ligi en iyi yerde bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



SAKATLIĞA ÇANAK TUTULUYOR

G.Birliği hocası Hamza Hamzaoğlu, TFF'ye tepkiliydi: 8 günde üçüncü maça çıktık bugün. Daha sonra anlamsız bir şekilde 9 gün ara olacak. Oyuncuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Sakatlığa çanak tutuluyor.