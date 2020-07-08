Galibiyeti kaçırdık
Tahir Karapınar: Beraberlik bizim için iyi sonuç değil. Stoperde sıkıntı yaşadık. Çok gol kaçırdık. Garry Rodrigues’in o golü atması gerekiyordu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İyi bir sonucun çıkmadığını aktaran Karapınar, "Galip gelmek, yukarıya tutunmak istiyorduk. İlk devre stoper konusunda sıkıntı yaşadık, oyunu oturtamadık. 2. devre farklıydı, top yüzde 70 bizdeydi. Kazanabilirdik de, gol attık, pozisyonlar var, kazanamadık" dedi. Karapınar, Garry Rodrigues'in kaçırdığı pozisyon için, "Garry'nin pozisyonu vardı orada penaltı da denebilir bilmiyorum artık! Çok üst seviye oyuncuların bu pozisyonları kaçırmamaları gerekiyor" diye konuştu. Sivas maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Karapınar, "Ligi en iyi yerde bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
SAKATLIĞA ÇANAK TUTULUYOR
G.Birliği hocası Hamza Hamzaoğlu, TFF'ye tepkiliydi: 8 günde üçüncü maça çıktık bugün. Daha sonra anlamsız bir şekilde 9 gün ara olacak. Oyuncuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Sakatlığa çanak tutuluyor.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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