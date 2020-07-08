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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkent'te taraftar var!

Başkent'te taraftar var!

31. haftanın açılış maçında ilginç görüntüler vardı. ile arasında 1-1 biten karşılaşmanın sürpriz taraftarları oldu.

31. haftanın açılış maçında ilginç görüntüler vardı. ile arasında 1-1 biten karşılaşmanın sürpriz taraftarları oldu. Eryaman Stadı'nın yanında bulunan şantiyede, kule vinç üzerine çıkan işçiler müsabakanın ilk yarısını takip etti.

  1. 8.7.2020
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