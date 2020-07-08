Başkent'te taraftar var!

31. haftanın açılış maçında ilginç görüntüler vardı. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında 1-1 biten karşılaşmanın sürpriz taraftarları oldu. Eryaman Stadı'nın yanında bulunan şantiyede, kule vinç üzerine çıkan işçiler müsabakanın ilk yarısını takip etti.