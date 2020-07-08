Garry’ye kesik!

G.Birliği maçı öncesi F.Bahçe'deki sürpriz gelişmelerden biri Garry Rodrigues'in yedek soyunmasıydı. Yıldız futbolcu, 18. haftadan sonra ilk kez bir lig maçına 11'de başlamadı. 70'te Deniz'in yerine oyuna giren Rodrigues, önemli fırsatlar da bulduğu maçta vasatı aşamadı.