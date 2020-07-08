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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Garry’ye kesik!

Garry’ye kesik!

G.Birliği maçı öncesi F.Bahçe'deki sürpriz gelişmelerden biri 'in yedek soyunmasıydı.

G.Birliği maçı öncesi F.Bahçe'deki sürpriz gelişmelerden biri 'in yedek soyunmasıydı. Yıldız futbolcu, 18. haftadan sonra ilk kez bir lig maçına 11'de başlamadı. 70'te Deniz'in yerine oyuna giren Rodrigues, önemli fırsatlar da bulduğu maçta vasatı aşamadı.

  1. 8.7.2020
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