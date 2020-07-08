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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Eryaman’da fıskiye sürprizi

Eryaman’da fıskiye sürprizi

İlk dakikalarda futbolcuları şok eden bir olay yaşandı. 'in kaleciyle karşı karşıya kalıp gol olarak sonuçlandıramadığı 4. dakikadaki pozisyonun ardından zemindeki fıskiyeler açıldı.

İlk dakikalarda futbolcuları şok eden bir olay yaşandı. 'in kaleciyle karşı karşıya kalıp gol olarak sonuçlandıramadığı 4. dakikadaki pozisyonun ardından zemindeki fıskiyeler açıldı. Sulama sisteminin kapanmasının ardından karşılaşma devam etti.

  1. 8.7.2020
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