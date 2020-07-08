Eryaman’da fıskiye sürprizi

İlk dakikalarda futbolcuları şok eden bir olay yaşandı. Muriç'in kaleciyle karşı karşıya kalıp gol olarak sonuçlandıramadığı 4. dakikadaki pozisyonun ardından zemindeki fıskiyeler açıldı. Sulama sisteminin kapanmasının ardından karşılaşma devam etti.