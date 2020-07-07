Bogdanovic'ten Fenerbahçe ve Kokoskov itirafı! "Benden tavsiye aldı" | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yeni hoca için konuştu! "Benden tavsiye aldı"

Bogdanovic'ten ve Kokoskov itirafı! "Benden tavsiye aldı"

Bogdanovic'ten Fenerbahçe ve Kokoskov itirafı! "Benden tavsiye aldı"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce basketbol takımının baş antrenörlüğüne 'u getirmişti. Sarı lacivertlilerin unutulmaz oyuncularından , yaptığı açıklamada Kokoskov'a ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, kısa süre önce 'ten boşalan antrenörlük koltuğunun 'a emanet edildiğini açıklamıştı. Avrupa'da ve dünyada büyük yankı bulan bu transferin perde arkasındaki isimler ortaya çıktı.

Bu isimlerden birinin, sarı lacivertlilerin eski yıldızı olduğu öğrenildi. Sırp yıldız, milli takım hocasının Fenerbahçe'ye gitmeden önce kendisine danıştığını söyledi.

Sacremento'da da beraber çalışan Bogdanovic - Kokoskov ikilisi, sarı lacivertliler için özel olarak konuşma gerçekleştirdi.

Bogdanovic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Igor bana ne düşündüğümü sordu, her şey kendiliğinden ve hızlı bir şekilde gelişti. Ona ne düşündüğümü söyledim. Ayrıca, 1 numaralı antrenör olması harika bir durum. Onu Fenerbahçe'ye çağırmalarına sevindim. Zeljko Obradovic büyük bir iz bıraktı orada ve adını tarihe yazdırdı. Ayrıca, Fenerbahçe ona iyi bir takım kurabilir" dedi.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 12:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bogdanovic'ten Fenerbahçe ve Kokoskov itirafı! "Benden tavsiye aldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA