Bogdanovic'ten Fenerbahçe ve Kokoskov itirafı! "Benden tavsiye aldı"
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce basketbol takımının baş antrenörlüğüne Igor Kokoskov'u getirmişti. Sarı lacivertlilerin unutulmaz oyuncularından Bogdan Bogdanovic, yaptığı açıklamada Kokoskov'a ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, kısa süre önce Zeljko Obradovic'ten boşalan antrenörlük koltuğunun Igor Kokoskov'a emanet edildiğini açıklamıştı. Avrupa'da ve dünyada büyük yankı bulan bu transferin perde arkasındaki isimler ortaya çıktı.
Bu isimlerden birinin, sarı lacivertlilerin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic olduğu öğrenildi. Sırp yıldız, milli takım hocasının Fenerbahçe'ye gitmeden önce kendisine danıştığını söyledi.
Sacremento'da da beraber çalışan Bogdanovic - Kokoskov ikilisi, sarı lacivertliler için özel olarak konuşma gerçekleştirdi.
Bogdanovic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Igor bana ne düşündüğümü sordu, her şey kendiliğinden ve hızlı bir şekilde gelişti. Ona ne düşündüğümü söyledim. Ayrıca, 1 numaralı antrenör olması harika bir durum. Onu Fenerbahçe'ye çağırmalarına sevindim. Zeljko Obradovic büyük bir iz bıraktı orada ve adını tarihe yazdırdı. Ayrıca, Fenerbahçe ona iyi bir takım kurabilir" dedi.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 12:09
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Bogdanovic'ten Fenerbahçe ve Kokoskov itirafı! "Benden tavsiye aldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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