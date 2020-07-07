Haberler Galeri Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 2 yıldızla özel görüşme

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 2 yıldızla özel görüşme

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 30. haftasında kritik bir maça çıkacak. 29. haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybetmesiyle beraber Şampiyonlar Ligi potasına girmek için ümitlerini bir anda yeşerten Kanarya'da, 2 ismin kart sınırında oluşu, teknik heyeti harekete geçirdi. İşte detaylar...

7 Temmuz 2020 Salı 14:19 Güncelleme: 07.07.2020 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





