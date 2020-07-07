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Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 2 yıldızla özel görüşme
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 30. haftasında kritik bir maça çıkacak. 29. haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybetmesiyle beraber Şampiyonlar Ligi potasına girmek için ümitlerini bir anda yeşerten Kanarya'da, 2 ismin kart sınırında oluşu, teknik heyeti harekete geçirdi. İşte detaylar...
7 Temmuz 2020 Salı 14:19
Güncelleme: 07.07.2020 14:37
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı...
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49 puanda bulunan sarı lacivertliler, daha önce şampiyonluğa havlu atarken, Trabzonspor'a da kupada elenince sezona dair iddiasını yitirmişti.
Oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Kanarya, rakiplerinin puan kaybetmesiyle beraber üst sıralar için ümitlenmeye başladı. 6. sırada bulunan Fenerbahçe'nin Beşiktaş 1 puan önünde 5., Galatasaray 2 puan önünde 4. ve Sivasspor 5 puan önünde 3. sırada bulunuyor.
RAKİPLERİYLE OYNAYACAK Öte yandan Fenerbahçe, ligin 32. haftasında Sivasspor, 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Oynayacağı toplam 4 maçı da kazanması halinde üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe, devler ligi vizesi alabilir.
Öte yandan sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, kart cezalısı olması nedeniyle Gençlerbirliği önünde forma giyemeyecek.