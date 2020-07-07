Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı!
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da takımın başına Sırp koç Igor Kokoskov'un getirilmesinin ardından değişim başladı. Sarı-lacivertli takımda Egehan Arna ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda değişim rüzgarları esmeye başladı. Sarı-lacivertli takım altyapısından yetişen Egehan Arna ile yolların ayrıldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada 23 yaşındaki basketbolcuya veda edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.
Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.
Egehan Arna'ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 17:29
- Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe yönetimini kızdıran hamle! Ömer Faruk Beyaz...
- Tahkim Kurulu Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı!
- Ömer Toprak Werder Bremen'den ayrılıyor mu?
- Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.