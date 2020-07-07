Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika: Beko'da ile yollar ayrıldı!

Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı!

ING ekiplerinden Beko'da takımın başına Sırp koç Igor Kokoskov'un getirilmesinin ardından değişim başladı. Sarı-lacivertli takımda ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Beko Erkek Basketbol Takımı'nda değişim rüzgarları esmeye başladı. Sarı-lacivertli takım altyapısından yetişen ile yolların ayrıldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada 23 yaşındaki basketbolcuya veda edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.

Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Egehan Arna'ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 17:29
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