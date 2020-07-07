Fenerbahçe yönetimini kızdıran hamle! Ömer Faruk Beyaz... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe yönetimini kızdıran hamle! Ömer Faruk Beyaz...

yönetimini kızdıran hamle! ...

Fenerbahçe yönetimini kızdıran hamle! Ömer Faruk Beyaz...

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Fenerbahçeli için ekibi devreye girdi. Sarı-lacivertli yönetim bu girişimin ardından net bir şekilde tavrını koydu ve genç futbolcuyu satmayı düşünmediğini ifade etti.

'nin genç yıldız adayı 'a sürpriz bir talip çıktı. ekibi , bir süredir takip ettiği 2003 doğumlu futbolcu için sarı-lacivertli takımla temasa geçti.

YÖNETİM SATMAK İSTEMİYOR!
Schalke'nin bu hamlesi Fenerbahçe yönetimini kızdırdı. Sarı-lacivertlilerin profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk Beyaz'ı gelecek planlarında düşündüğü ve kesinlikle satmak istemediği belirtildi.

KADRODA YER ALMAYA BAŞLADI!
16 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin maçlarındaki kadrosunda son haftalarda kendine yer bulmaya başladı. Teknik heyetin Ömer Faruk Beyaz ile özel olarak ilgilendiği ve kalan maçlarda süre vermeyi amaçladığı kaydedildi.

  1. 07.07.2020
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