Fenerbahçe yönetimini kızdıran hamle! Ömer Faruk Beyaz...
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz için Almanya Bundesliga ekibi Schalke devreye girdi. Sarı-lacivertli yönetim bu girişimin ardından net bir şekilde tavrını koydu ve genç futbolcuyu satmayı düşünmediğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a sürpriz bir talip çıktı. Almanya Bundesliga ekibi Schalke, bir süredir takip ettiği 2003 doğumlu futbolcu için sarı-lacivertli takımla temasa geçti.
YÖNETİM SATMAK İSTEMİYOR!
Schalke'nin bu transfer hamlesi Fenerbahçe yönetimini kızdırdı. Sarı-lacivertlilerin profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk Beyaz'ı gelecek planlarında düşündüğü ve kesinlikle satmak istemediği belirtildi.
KADRODA YER ALMAYA BAŞLADI!
16 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarındaki kadrosunda son haftalarda kendine yer bulmaya başladı. Teknik heyetin Ömer Faruk Beyaz ile özel olarak ilgilendiği ve kalan maçlarda süre vermeyi amaçladığı kaydedildi.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe yönetimini kızdıran hamle! Ömer Faruk Beyaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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