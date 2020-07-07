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Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya, 2 kritik bölge için Barcelonalı yetkililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Öte yandan donbalon, konu ile ilgili yazdığı haberde transfere dair önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, o ismin bu girişime çoktan onay verdiğini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

7 Temmuz 2020 Salı 16:40 Güncelleme: 07.07.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





