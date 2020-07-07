Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya, 2 kritik bölge için Barcelonalı yetkililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Öte yandan donbalon, konu ile ilgili yazdığı haberde transfere dair önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, o ismin bu girişime çoktan onay verdiğini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
7 Temmuz 2020 Salı 16:40 Güncelleme: 07.07.2020 16:54
Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan Ankara'dan alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken diğer yandan da transfer için büyük uğraşlar veriyor.

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Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğunda oturması beklenilen Emre Belözoğlu'nun gelecek ve gönderilecek isimleri belirlediği ifade edilirken, rotasını Barcelona'nın 2 yıldızına çevirdiği belirtilmişti.

Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

Bu bağlamda gündemine Barcelonalı Todibo ve Wague'yi alan Kanarya için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

Donbalon, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadere yer verdi;

Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi

"Barcelona'nın yeni transferleri finanse etmek için kadroda bazı futbolcularla yolları ayıracağı belitiliyor. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali problemlerin bir kısmı, transferlerle kapatılacak.

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