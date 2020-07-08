Kasapoğlu da tribündeydi

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmayı izleyenler arasında Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da vardı. Yoğun programına rağmen Gençlerbirliği- Fenerbahçe mücadelesini takip eden Kasapoğlu, karşılaşmanın 15. dakikasında stattaki yerini aldı.