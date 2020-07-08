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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kasapoğlu da tribündeydi

Kasapoğlu da tribündeydi

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmayı izleyenler arasında da vardı.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmayı izleyenler arasında da vardı. Yoğun programına rağmen - mücadelesini takip eden Kasapoğlu, karşılaşmanın 15. dakikasında stattaki yerini aldı.

  1. 8.7.2020
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