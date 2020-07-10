Son dakika: Üst klasman hakeminin corona virüsü testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, üst klasman bir hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemlerinden birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.
Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 15:05
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