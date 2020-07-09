Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Dolmabahçe'deki gol düellosunda kazanan Beşiktaş oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden siyah-beyazlılar 90. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım oldu. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'un 7. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Yediği golden sonra çabuk toparlanan Kasımpaşa 21. dakikada Koita ile 1-1 eşitliği sağladı. Konuk ekip golden sonra baskısını devam ettirdi ve 29. dakikada yine Koita sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Kevin-Prince Boateng ile skoru eşitledi. Maç bu skorla bitecek derken 90. dakikada sahneye Güven Yalçın çıktı. 21 yaşındaki futbolcu düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye getirerek takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada yer aldı.



PAŞA 8 MAÇ SONRA YENİLDİ!

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi bu maçla son buldu. Beşiktaş'a 3-2 kaybeden lacivert-beyazlılar ligde 8 maç sonra mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ AVRUPA AŞKINA!

Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendirdi. Çok önemli bir 3 puanın sahibi olan siyah-beyazlılar, puan tablosunda 4. sıraya yükseldi.

TYLER BOYD LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Amerikalı oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.

BOATENG 8 MAÇ SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin-Prince Boateng 8 maç sonra gol attı. Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla 10. lig maçına çıkan Boateng, 49. dakikada Lens'in sağdan ortasını gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.

Ligde sadece Gaziantep Futbol Kulübü ve Trabzonspor'a karşı gol atan Boateng, bu golle birlikte siyah-beyazlı formayla üçüncü golünü kaydetti. Boateng golünü ırkçılığa karşı bir sembol haline gelen sağ yumruğunu havaya kaldırarak kutladı.

ATIBA HUTCHINSON CEZALI

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Atiba Hutchinson mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli oyuncu ligin 32. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

GÜVEN YALÇIN 25 HAFTA SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın 25 hafta sonra golle buluştu.

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından oyuna giren ve son dakikada attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandıran isim olan Güven Yalçın bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

Ligin 2. haftasında Göztepe'ye, 6. haftasında da Trabzonspor'a gol atan Güven Yalçın 31. haftada da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.

Kilolu olduğu iddiasıyla eleştirilen genç oyuncu, attığı golün ardından formasının önünü açıp karın kaslarını göstererek mesaj verdi.