Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 2 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Burak Yılmaz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan golcü futbolcu teknik heyete değişiklik işareti yaptı. Oyundan alınan Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bırakırken, kaptanlık pazubandını Atiba Hutchinson'a verdi.



GÖKHAN GÖNÜL DE SAKATLANDI!

Beşiktaş'ta bir diğer zorunlu değişiklik ise 37. dakikada yaşandı. Sakatlık geçiren Gökhan Gönül yerine Boateng oyuna girdi. Bu sakatlığın ardından sağ beke Lens geçti.



LENS SAĞ BEKE GEÇTİ!

Gökhan Gönül'ün sakatlığının ardından Hollandalı futbolcu Jermain Lens sağ beke geçti.