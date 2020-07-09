Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'ta ve Gökhan Gönül sakatlandı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!

'in 31. haftasında 'ın ile karşı karşıya geldiği maçın 9. dakikasında sakatlanan 'ın ardından 37. dakikada Gökhan Gönül de sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta 'yı ağırladığı maçta 2 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan golcü futbolcu teknik heyete değişiklik işareti yaptı. Oyundan alınan Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bırakırken, kaptanlık pazubandını Atiba Hutchinson'a verdi.

GÖKHAN GÖNÜL DE SAKATLANDI!
Beşiktaş'ta bir diğer zorunlu değişiklik ise 37. dakikada yaşandı. Sakatlık geçiren Gökhan Gönül yerine Boateng oyuna girdi. Bu sakatlığın ardından sağ beke Lens geçti.

LENS SAĞ BEKE GEÇTİ!
Gökhan Gönül'ün sakatlığının ardından Hollandalı futbolcu Jermain Lens sağ beke geçti.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 21:57
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