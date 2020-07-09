Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçın 9. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz'ın ardından 37. dakikada Gökhan Gönül de sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 2 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Burak Yılmaz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan golcü futbolcu teknik heyete değişiklik işareti yaptı. Oyundan alınan Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bırakırken, kaptanlık pazubandını Atiba Hutchinson'a verdi.
GÖKHAN GÖNÜL DE SAKATLANDI!
Beşiktaş'ta bir diğer zorunlu değişiklik ise 37. dakikada yaşandı. Sakatlık geçiren Gökhan Gönül yerine Boateng oyuna girdi. Bu sakatlığın ardından sağ beke Lens geçti.
LENS SAĞ BEKE GEÇTİ!
Gökhan Gönül'ün sakatlığının ardından Hollandalı futbolcu Jermain Lens sağ beke geçti.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 21:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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