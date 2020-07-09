Sergen Yalçın açıkladı! "Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alma sebebim..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın açıkladı! "Rıdvan'ı oyundan alma sebebim..."

açıkladı! "'ı oyundan alma sebebim..."

Sergen Yalçın açıkladı! "Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alma sebebim..."

'in 31. haftasında 'yı konuk edecek olan 'ta , mücadelesinde 'ı oyundan almasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

'in 31. haftasında , Vodafone Park'ta 'yı konuk ediyor.

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan , "Şanssız maçlar kaybediyoruz. Pandemi döneminde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Camiamızı oyun olarak tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Yavaş yavaş düzelteceğiz ama ligin sonu, ne kadar düzelir bilemiyorum." dedi.

"RIDVAN'I OYUNDAN ALMA SEBEBİM..."

Geçtiğimiz hafta oynanılan mücadelesinde genç sol bek 'ı oyundan alması nedeniyle eleştirilere hedef olan Yalçın, konuyla ilgili, "Rıdvan Yılmaz'ı geçen maçta oyundan çıkardığım için eleştiriler oldu. Ben Rıdvan'ı hata yaptığı için oyundan çıkarmadım. Sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Bugün dinlendiriyoruz. Sıkıştırılmış fikstürde rotasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 21:08
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