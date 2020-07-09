Sergen Yalçın açıkladı! "Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alma sebebim..."
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor mücadelesinde Rıdvan Yılmaz'ı oyundan almasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, "Şanssız maçlar kaybediyoruz. Pandemi döneminde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Camiamızı oyun olarak tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Yavaş yavaş düzelteceğiz ama ligin sonu, ne kadar düzelir bilemiyorum." dedi.
"RIDVAN'I OYUNDAN ALMA SEBEBİM..."
Geçtiğimiz hafta oynanılan Kayserispor mücadelesinde genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alması nedeniyle eleştirilere hedef olan Yalçın, konuyla ilgili, "Rıdvan Yılmaz'ı geçen maçta oyundan çıkardığım için eleştiriler oldu. Ben Rıdvan'ı hata yaptığı için oyundan çıkarmadım. Sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Bugün dinlendiriyoruz. Sıkıştırılmış fikstürde rotasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 21:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın açıkladı! "Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alma sebebim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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