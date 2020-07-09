Beşiktaş'a flaş takas teklifi! Mensah'a karşılık Oğuzhan Özyakup - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'a flaş takas teklifi! Mensah'a karşılık

Beşiktaş'a flaş takas teklifi! Mensah'a karşılık Oğuzhan Özyakup

’un hocası Robert Prosinecki, Ganalı yıldıza karşılık 'tan Mirin, Roco, Boyd ya da Larin’i değil 'u talep etti. Siyah-beyazlılarda 'ın ise bu takasa sıcak bakmadığı belirtildi.

'ın ısrarla istediği Bernard Mensah için Beşiktaş'la arasında kıyasıya pazarlık devam ediyor. Nakitle değil de takasla transferi çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı ; sarı-kırmızılı kulübe bu için Isimat-Mirin, Enzo Roco, Tyler Boyd ve Cyle Larin'den ikisinin takasta kullanılabileceğini iletti. Kayserispor'un teknik direktörü ' nin ise önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirtip, "Bunlardan hiçbirini istemem. Mensah'ı gönderirsek, yerini ancak Oğuzhan'la doldururum" yanıtını verdiği ifade edildi.

"YENİ SOSA YAPACAĞIM"
Siyah-beyazlıların başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Kayserispor'dan transfer etmek istediği Mensah için ilginç bir benzetmede bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Mensah'ı orta sahada Oğuzhan'la beraber çift 10 numara ve çift 8 numara gibi oynatmak istiyor. Yani Oğuzhan'ın futbolunun zirvesine çıktığı dönemde ile oynadığı değişimli oyunu aynı şekilde uygulamayı hedefliyor. Sergen Yalçın, Mensah'tan hem yeni bir Sosa çıkarmayı hem de Oğuzhan'ı yeniden futbola kazandırmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekibin hocasının, Mensah-Oğuzhan takasına bu sebeple sıcak bakmadığı öğrenildi.

  1. 9.7.2020
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