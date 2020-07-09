Beşiktaş'a flaş takas teklifi! Mensah'a karşılık Oğuzhan Özyakup
Kayserispor’un hocası Robert Prosinecki, Ganalı yıldıza karşılık Beşiktaş'tan Mirin, Roco, Boyd ya da Larin’i değil Oğuzhan Özyakup'u talep etti. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ise bu takasa sıcak bakmadığı belirtildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Bernard Mensah için Beşiktaş'la Kayserispor arasında kıyasıya pazarlık devam ediyor. Nakitle değil de takasla transferi çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; sarı-kırmızılı kulübe bu transfer için Isimat-Mirin, Enzo Roco, Tyler Boyd ve Cyle Larin'den ikisinin takasta kullanılabileceğini iletti. Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki' nin ise önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirtip, "Bunlardan hiçbirini istemem. Mensah'ı gönderirsek, yerini ancak Oğuzhan'la doldururum" yanıtını verdiği ifade edildi.
"YENİ SOSA YAPACAĞIM"
Siyah-beyazlıların başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Kayserispor'dan transfer etmek istediği Mensah için ilginç bir benzetmede bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Mensah'ı orta sahada Oğuzhan'la beraber çift 10 numara ve çift 8 numara gibi oynatmak istiyor. Yani Oğuzhan'ın futbolunun zirvesine çıktığı dönemde Jose Sosa ile oynadığı değişimli oyunu aynı şekilde uygulamayı hedefliyor. Sergen Yalçın, Mensah'tan hem yeni bir Sosa çıkarmayı hem de Oğuzhan'ı yeniden futbola kazandırmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekibin hocasının, Mensah-Oğuzhan takasına bu sebeple sıcak bakmadığı öğrenildi.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a flaş takas teklifi! Mensah'a karşılık Oğuzhan Özyakup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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