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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'ın yıldızı boş durmuyor

Sivas'ın yıldızı boş durmuyor

Bu sezon gösterdiği performansla devlerin listesine giren Sivassporlu Hakan Mert Yandaş, dün tesislerde idman yaptı.

Teknik direktör ile birlikte çalışan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Çalımbay ile ayak tenisi oynarken çektiği fotoğrafı paylaşan Mert altına da, "Kim kazanır?" notunu düştü. Bu arada 25 yaşındaki futbolcunun her gün tesislere giderek tek başına idman yaptığı öğrenildi.

  1. 6.4.2020
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