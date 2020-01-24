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24 Ocak 2020, Cuma
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'da 'nın sözleşmesi feshedildi

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

ekibi Demir Grup 'da ara çalışmaları devam ederken bir ayrılık gerçekleşti. Yiğidolar'da 'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında edilen 'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz." ifadesine yer verildi.

  1. 25.01.2020
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