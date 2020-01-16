Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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’da ’nın sözleşmesi feshedildi

Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi

lideri Demir Grup ’da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu ’nın sözleşmesi feshedildi.

Demir Grup 'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan , kulüple karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı.

2017'de 'den Sivasspor'a edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

  1. 16.01.2020
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