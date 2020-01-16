Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor’da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi.
Demir Grup Sivasspor'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan Serhiy Rybalka, kulüple karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı.
2017'de Dinamo Kiev'den Sivasspor'a transfer edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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