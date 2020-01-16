Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi

Demir Grup Sivasspor'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan Serhiy Rybalka, kulüple karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı.

2017'de Dinamo Kiev'den Sivasspor'a transfer edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

