Sivasspor'dan Yasin Öztekin bombası!
Süper Lig'in ilk devresini 37 puanla lider olarak kapatan Demir Grup Sivasspor, Göztepe'de forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Demir Grup Sivasspor, transferde ilk bombayı patlattı. İkinci yarıda da liderliğini sürdürerek ilk şampiyonluğunu kazanmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, ilk transferini yaptı.
Sivasspor, Bursaspor'un da transfer etmek için büyük çaba harcadığı 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı.
Yaklaşık iki sezondur Göztepe forması giyen Öztekin, geçtiğimiz günlerde İzmir ekibiyle yollarını ayırmıştı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
- 10.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 19:58
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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