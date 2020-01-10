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10 Ocak 2020, Cuma
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'dan bombası!

Sivasspor'dan Yasin Öztekin bombası!

'in ilk devresini 37 puanla lider olarak kapatan Demir Grup , Göztepe'de forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

'de ilk devreyi lider kapatan Demir Grup , transferde ilk bombayı patlattı. İkinci yarıda da liderliğini sürdürerek ilk şampiyonluğunu kazanmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, ilk transferini yaptı.

Sivasspor, Bursaspor'un da etmek için büyük çaba harcadığı 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Yaklaşık iki sezondur Göztepe forması giyen Öztekin, geçtiğimiz günlerde İzmir ekibiyle yollarını ayırmıştı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yasin Öztekin Sivasspor'da

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 19:58
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