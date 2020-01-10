Sivasspor'dan Yasin Öztekin bombası!

Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Demir Grup Sivasspor, transferde ilk bombayı patlattı. İkinci yarıda da liderliğini sürdürerek ilk şampiyonluğunu kazanmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, ilk transferini yaptı.

Sivasspor, Bursaspor'un da transfer etmek için büyük çaba harcadığı 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı.

Yaklaşık iki sezondur Göztepe forması giyen Öztekin, geçtiğimiz günlerde İzmir ekibiyle yollarını ayırmıştı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.