Çalımbay'dan ‘zorlu’ açıklaması - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Çalımbay'dan ‘zorlu’ açıklaması

Çalımbay'dan ‘zorlu’ açıklaması

Çalımbay'dan ‘zorlu’ açıklaması

, önceki gün hesabından yaptığı 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

, önceki gün hesabından yaptığı 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, açıklamasının farklı yerlere çekilmesini kesinlikle kabul etmeyeceğini vurguladı.

  1. 10.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çalımbay'dan ‘zorlu’ açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN