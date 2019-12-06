Zirve formülü

Sivasspor'un 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Caner Osmanpaşa, şampiyonluk formülünü verdi. Osmanpaşa, "Keşke devre olmasa, böyle gitse. Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitireceğimize inanıyorum ama devre olunca rakipler transfer yapıyor. Bunlar olmasa ben sonuna kadar kafada götüreceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

İYİ SAVUNMA YAPAN KAZANIR

Deplasmanda yarın oynayacakları Y.Malatyaspor maçı için taktik öngörüsünü açıklayan başarılı savunmacı, "İyi savunma yapan bence maçı kazanır. Bu maçı da alırsak içerideki maçla ilk yarıyı lider kapatabilecek avantajımız olacak. Deplasmandan iyi sonuçla dönüp F.Bahçe maçına hazırlanacağız" diye iddialı konuştu.

KUPAYI ALMAK ZOR DEĞİL

Caner Osmanpaşa, Ziraat Türkiye Kupası hedefi için de iddialı konuştu. Deneyimli stoper, "Yarı final zor değil. İstersen, biraz ciddiye alırsan final zor değil, bunu geçmişte de yaşadığım için söylüyorum. Yeter ki biraz ciddi olalım, biraz isteyelim. Olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.