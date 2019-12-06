Zirve formülü
Lider Sivas'ın başarılı stoperi Caner Osmanpaşa, "Keşke devre olmasa, sonuna kadar kafada götüreceğimize inanıyorum" dedi.
Sivasspor'un 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Caner Osmanpaşa, şampiyonluk formülünü verdi. Osmanpaşa, "Keşke devre olmasa, böyle gitse. Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitireceğimize inanıyorum ama devre olunca rakipler transfer yapıyor. Bunlar olmasa ben sonuna kadar kafada götüreceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.
İYİ SAVUNMA YAPAN KAZANIR
Deplasmanda yarın oynayacakları Y.Malatyaspor maçı için taktik öngörüsünü açıklayan başarılı savunmacı, "İyi savunma yapan bence maçı kazanır. Bu maçı da alırsak içerideki maçla ilk yarıyı lider kapatabilecek avantajımız olacak. Deplasmandan iyi sonuçla dönüp F.Bahçe maçına hazırlanacağız" diye iddialı konuştu.
KUPAYI ALMAK ZOR DEĞİL
Caner Osmanpaşa, Ziraat Türkiye Kupası hedefi için de iddialı konuştu. Deneyimli stoper, "Yarı final zor değil. İstersen, biraz ciddiye alırsan final zor değil, bunu geçmişte de yaşadığım için söylüyorum. Yeter ki biraz ciddi olalım, biraz isteyelim. Olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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