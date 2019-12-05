Rıza Çalımbay: Bizim için final
Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor, deplasmandaki Y.Malatya maçını final maçı olarak görüyor. Kupada ilk maçta Esenler Erok'u 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak için ligde oynayacakları Yeni Malatyaspor maçını, final maçı olarak gördüklerini söyledi.
Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor, deplasmandaki Y.Malatya maçını final maçı olarak görüyor. Kupada ilk maçta Esenler Erok'u 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak için ligde oynayacakları Yeni Malatyaspor maçını, final maçı olarak gördüklerini söyledi.
YANDAŞ SAKAT YATABARE CEZALI
Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın sakat, Yatabare'nin de kart cezalısı olduğunu, bu durumu asla mazeret görmediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Her şeye hazırız, inşallah ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Tek hedefimiz, derdimiz Malatya maçı. Bizim için dönüm, bir final maçı" dedi.
- 5.12.2019
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Rıza Çalımbay: Bizim için final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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