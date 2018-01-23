Robinho Sivas'ta

Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden Sivasspor transferde bombayı patlattı. Kırmızı beyazlılar, bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki sol açık bugün Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde görüştüklerini açıkladığı Robinho için müjdeli haber kulübün resmi sitesinden duyuruldu.





REFERANS ROBERTO CARLOS VE CİCİNHO

Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giyen yıldız futbolcu, Sivasspor tercihini yapmadan önce Yiğido'da görev almış Roberto Carlos ve Cicinho'yu da arayarak şehirle ve ülkeyle ilgili bilgi aldı. Bu üçlünün Brezilya ve Real Madrid'den sonra üçüncü ortak noktası da Sivasspor oldu. Son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'da oynayan Robinho sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de sona ermesiyle birlikte boşa çıkmıştı.







ROBINHO TÜRKİYE'YE GELDİ

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Bu geceyi İstanbul'da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

İŞTE ROBINHO'NUN TÜRKİYE'DEKİ İLK AÇIKLAMALARI