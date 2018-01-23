Robinho Sivas'ta
Sivasspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız Robinho, İstanbul'a geldi
Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden Sivasspor transferde bombayı patlattı. Kırmızı beyazlılar, bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki sol açık bugün Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde görüştüklerini açıkladığı Robinho için müjdeli haber kulübün resmi sitesinden duyuruldu.
REFERANS ROBERTO CARLOS VE CİCİNHO
Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giyen yıldız futbolcu, Sivasspor tercihini yapmadan önce Yiğido'da görev almış Roberto Carlos ve Cicinho'yu da arayarak şehirle ve ülkeyle ilgili bilgi aldı. Bu üçlünün Brezilya ve Real Madrid'den sonra üçüncü ortak noktası da Sivasspor oldu. Son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'da oynayan Robinho sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de sona ermesiyle birlikte boşa çıkmıştı.
ROBINHO TÜRKİYE'YE GELDİ
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Bu geceyi İstanbul'da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.F.BAHÇEL İ ALEX'TEN BAŞARI MESAJI
F.Bahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Sivasspor'a transfer olan vatandaşı Robinho'ya sosyal medya hesabından başarılar diledi. Kaptan, "Başarılar Robinho" diye yazdı.
iŞTE BiR ZAMANLAR PELE 'NiN VELiAHTI OLAN ROBINHO
-Pele'nin "Onda kendimi görüyorum" açıklamasının ardından dünya futboluna 'yeni Pele' olarak sunulan Robinho, saha içi ve dışında yaşadıklarıyla hep gündemde oldu.
- 2002'de henüz 18 yaşındayken Santos formasıyla profesyonel kariyerine başladı. t 2004-2005'te annesi evinden kaçırıldı, 6 hafta sonra fidye karşılığında serbest bırakıldı.
-2005 yazında Avrupa'ya ilk transferini yaptı. Real Madrid, yaklaşık 30 milyon euro'ya 21 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna kattı.
- Neymar'ın Barcelona'da yarattığı etkiyi o sıralar Real Madrid ondan bekliyordu ama bir türlü o performans ortaya çıkmadı.
-Bu performansın ardından, yeni sahipleri tarafından yıldızlar topluluğuna çevrilmek istenen Manchester City'ye transfer oldu. t 2008 yaz transfer döneminin son dakikalarında gerçekleşen transfer için Manchester City, Real Madrid'e 42 milyon euro ödedi.
- İlk sezonunda 39 maçta 15 gol atan Brezilyalı yıldız, 2. sezonunda çöküşe geçti. Sadece FA Cup'ta 1 gol atabilen Robinho, mutsuz olduğu takımdan ayrılıp yuvası Santos'a kiralandı.
-Kariyerini tekrar canlandırmak isteyen Robinho, 2010'da Serie A devi Milan'ın yolunu tuttu. Burada da ilk sezonunda başarılı olan Brezilyalı, sonraki 3 sezonda hayal kırıklığı yarattı.
- 2014'te Avrupa'daki hikayesine son veren oyuncu, 3. Santos macerasına başladı. 2 sezon Santos'ta oynamasının ardından Çin'e gitti. t Kısa bir süre G.Evergrande'de oynayan Robinho, 2016'da tekrar Brezilya'ya A.Mineiro formasıyla döndü...
İŞTE ROBINHO'NUN TÜRKİYE'DEKİ İLK AÇIKLAMALARI
"Oldukça mutluyum sabırsızlıkla bekliyorum"
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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