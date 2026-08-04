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Haberler Samsunspor Kupa kazanma vakti

Kupa kazanma vakti

“8 yıl boyunca hayal olarak görülen pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürdük. Artık kupa kazanma ve Avrupa’ya gitme dönemi başladı”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Kupa kazanma vakti

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, göreve geldikleri 8 yıl boyunca hayal olarak görülen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti. Kulübün bugün geldiği noktada hedeflerin ve beklentilerin çok daha üst seviyelere çıktığını vurgulayan Yıldırım, "Samsunspor'u yaklaşık 8 yıl önce devraldık. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Bugün geldiğimiz noktada artık farklı hedefler konuşuyoruz. Artık kupa kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başlamıştır. Bunun için çalışıyoruz ve Samsunspor'u daha büyük başarılara taşımak istiyoruz" diye konuştu. Yıldırım, kulübün her geçen sezon bir adım daha ilerlediğini ifade etti. Kırmızı-beyazlı taraftarların desteğinin hedefe ulaşmada büyük rol oynadığını belirten Başkan Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

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