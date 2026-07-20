Muja Fink'e bağlı

Samsunspor'da kiralıktan sönen Arbnor Muja'nin geleceği teknik direktör Thorsten Fink'in hazırlayacağı rapordan sonra belli olacak.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Samsunspor'da kiralıktan sönen Arbnor Muja'nin geleceği teknik direktör Thorsten Fink'in hazırlayacağı rapordan sonra belli olacak. Geçen sezonu Truiden'de kiralık olarak geçiren ve oldukça da başarılı bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübe ciddi teklifler geldiği belirtildi. Kırmızı- beyazlı kulüp, talipleri çok olan Arnavut oyuncu için teknik direktör Fink'ten gelecek raporu bekliyor.