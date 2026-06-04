Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!
Yeni sezon için kolları sıvayan Samsunspor, rotayı Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı Şimşekler, sarı-kırmızılı takımda yer bulamayan stoper Nelsson ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Verona'nın küme düşmesiyle birlikte, Nelsson'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve kulüp, Nelsson'dan az da olsa bir bonservis geliri bekliyor. Galatasaray yönetimi, Nelsson'u isteyen takımlara kolaylık sağlayacak.
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