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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

Yeni sezon için kolları sıvayan Samsunspor, rotayı Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı Şimşekler, sarı-kırmızılı takımda yer bulamayan stoper Nelsson ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

Transferin gözde takımlarından Samsunspor, iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı Şimşekler, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor.

Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

Sarı- kırmızılıların, Nelsson ile devam etmeyi düşünmemesi Başkan Yüksel Yıldırım'ı harekete geçirdi. Yıldırım, sarı-kırmızılı yöneticilerle ilk görüşmesini yaptı. 27 yaşındaki stopere İtalya'nın Udinese ekibi de talip oldu.

Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

KONTRATININ SON YILI

Danimarkalı stoper, Serie A'da 38 maça çıkarken, toplamda 3.316 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.

Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

Verona'nın küme düşmesiyle birlikte, Nelsson'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Süper Lig ekibinden Victor Nelsson'a kanca!

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve kulüp, Nelsson'dan az da olsa bir bonservis geliri bekliyor. Galatasaray yönetimi, Nelsson'u isteyen takımlara kolaylık sağlayacak.

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