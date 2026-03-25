Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Hedefimiz final

Hedefimiz final

Ülkemizi 27 yıl sonra UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve tarihi başarılarla adından söz ettiren Samsunspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Hedefimiz final

Ülkemizi 27 yıl sonra UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve tarihi başarılarla adından söz ettiren Samsunspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Başkanvekili Veysel Bilen, Avrupa macerasının sona erdiğini belirterek, "Samsunspor olarak Avrupa maceramız sona erdi. Ancak Türkiye'yi layıkıyla temsil eden ve ülkemize kazandırdığımız puanlarla katkı sağlayan Samsunsporumuzun oyuncularını, teknik ekibini ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızı tebrik ediyoruz. 'Bu daha bir başlangıç' diyoruz. Başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda inşallah Avrupa arenasında boy gösteren bir Samsunspor izlettirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzde iki hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyoruz. Diğer yandan Süper Lig'de kalan maçlarımızı kazanarak Avrupa'ya nasıl gidebiliriz mücadelesini vermek istiyoruz. Taraftarlarımızdan ricamız, bizi desteklemeye devam etmeleridir" diye konuştu.

REIS'E YILDIRIM CEVAP!

Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'in, Türkiye dönemi ile ilgili dikkat çeken sözler kullanmasının ardından Başkan Yüksel Yıldırım'dan da yanıt geldi. Alman teknik adam, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız.

Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, 'bu kadron, hadi başla' diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım" ifadelerini kullanmıştı. Samsun'da yerel basından Hedef Halk Gazetesi'ne konuşan Başkan Yüksel Yıldırım, "Neden 'ben anlaştık' dedikten sonra 'kabul edilmez şartları' önümüze koyup bizi zora soktu. Transferlerden maaş artışlarına kadar her şeyi anlatacağım" diyerek, cevap verdi.

