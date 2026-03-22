Samsunspor'da Lubomir Satka şoku yaşanıyor. Tecrübeli stoper UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanan Rayo Vallecano maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirmişti. Devre arası yapılan müdahalenin ardından oyuna devam eden 30 yaşındaki futbolcunun sol el 3'üncü tarak kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Slovakya Milli Takımı kampına katılan Satka'nın yarın ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

SAMSUNSPOR'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Samsunspor Kulübü, '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla anlamlı paylaşım yaptı. Paylaşımda down sendromuna dikkat çekilerek "Eksik değil, +1 fazla! Down sendromu bir eksiklik değil, +1 fazlalıktır!" denildi. Ayrıca "Hep birlikte, çok daha güzeliz!" ifadeleriyle birlik ve beraberlik mesajı verildi.