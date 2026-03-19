Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor'da Thorsten Fink: İkinci gole yakındık ama...

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thorsten Fink, 3-1’in rövanşında Rayo Vallecano’ya karşıya 2 farklı kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. İşte tecrübeli çalıştırıcının maç sonu sözleri...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 01:49
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-1'in rövanşında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'nun rakibi olan Samsunspor'da 1-0'lık galibiyetin ardından Thorsten Fink açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un hocası, "Gösterdiğimiz performanstan gurur duymamız lazım. Tüm şampiyonada iyi oynadık. Mücadelemizden gurur duydum. Rakip taraftar da bizi alkışladı. Bu da bizim ne kadar iyi oynadığımı gösteriyor. İkinci gole yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kolay bir deplasman değil. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık. Buraya kadar gelmemizde emeği olan ve bizleri destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Değişiklik konusunda iyi hamleler yaptık. 1-0 kazandık. Değişiklikler de doğru anda oldu. Erken gol bulamasak daha erken değişiklikler yapılabilirdi. Hamlelerin zamanını doğru buluyorum" dedi.

Lig ve kupa hedefi hakkında da konuşan Fink, "Güzel bir şekilde dinlenmemiz lazım. Milli aradan sonra sakatlarımız takıma katılacaklar. Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç ile birlikte Afonso Sousa da takıma katılacak. Bundan sonraki süreçte oynanacak her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Evimizde Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Tüm hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. O karşılaşmaya da hazırız ve evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Ligde şu anda 7. sıradayız, orada da daha yukarıya çıkmak için mücadele edeceğiz ama birinci hedefimiz Türkiye Kupasını kazanmak" diye konuştu.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
