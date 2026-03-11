CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsun tarih yazacak

Samsunsporumuz'un Basın Sözcüsü Suat Çakır, Konferans Ligi son 16 turunda yarın İspanyol ekibi R.Vallecano ile evimizde oynayacağımız maçı kazanarak tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi. Suat Çakır, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük" dedi. Öte yandan Çakır, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti. Sosyal medyada Başkan Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Suat Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Samsunsporumuz'un Basın Sözcüsü Suat Çakır, Konferans Ligi son 16 turunda yarın İspanyol ekibi R.Vallecano ile evimizde oynayacağımız maçı kazanarak tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi. Suat Çakır, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük" dedi. Öte yandan Çakır, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti. Sosyal medyada Başkan Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Suat Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.
G.Saray kazandı yapay zekanın hesabı değişti!
G.Saray'ın Liverpool zaferi dış basında!
