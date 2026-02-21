CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Marius zirvede

Marius zirvede

Şimşeklerin Çadlı forveti Marius Mouandilmadji, Konferans Ligi play-off turunda Makedon ekibine attığı golle galibiyetimizi ilan etti. 28 yaşındaki yıldız, 7 maçta 5 golle gol kralığında zirveye kuruldu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Marius zirvede

Samsunsporumuz'un Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, 7 maçta attığı 5 golle UEFA Konferans Ligi gol krallığında zirvede yer alıyor. Konferans Ligi'nde lig aşamasını 12. sırada bitirip son 16 play-off turu oynamaya hak kazanan kırmızı-şimşekler, ilk maçta Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada galibiyeti getiren golü, oyuna sonradan giren Marius Mouandilmadji kaydetti. Mouandilmadji, bu golle birlikte Avrupa'daki gol sayısını 7 maçta 5'e yükselterek dakika başına gol ortalamasında zirveye yükseldi.

112 DAKİKADA BİR AĞLARI SARSTI

Mouandilmadji'nin Avrupa performansı lig performansını geride bıraktı. 28 yaşındaki Çadlı yıldız forvet, ligde 392 dakikada bir gol atarken Avrupa'da ise 112 dakikada bir gol attı. Mouandilmadji ile birlikte aynı gol sayısına sahip olan Noah oyuncusu Mulahusejnovi, Lech Poznan oyuncusu Ishak ve Ferencvros oyuncusu Kovaevi de 5 golle Mouandilmadji'nin krallığına ortak oldu. Öte yandan Samsunsporumuz, KF Shkendija'yı elediği takdirde son 16 turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk veya İspanya'nın Rayo Vallecano takımlarından biriyle eşleşecek.

"AYAĞIMIZ YER SAĞLAM BASMALI"

Samsunspor Kaptanı Zekiy Yavru, son dönemdeki kötü gidişin taraftarı da mutsuz ettiğini belirtip destek istedi. Yavru, "Daha önce de söyledim. Avrupa'da oynayan Anadolu takımlarının genel anlamda bu tarz problemleri olabiliyor. Sabırlı olmamız gerek. Ayağımız yere sağlam basmalı. Toparlanıp, daha iyi olmamız gerek. Thomas Reis hocamızla çok güzel günler geçirdik. Yeni hocamız geldi ve 2-3 günlük süreçte istediklerini aktardı. Biz de sahada bunu uygulamaya çalıştık. Sonuçta buradan avantajlı dönmek önemliydi. Bunu da başardık" diye konuştu.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Samsunspor'la ilk maçına Konferans Ligi'nde çıkan ve galibiyetle başlayan Alman teknik adam Thorsten Fink, tarih yazmaya devam etmek istediklerini söyledi. Shkendija karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Fink, "Hoca olarak Samsunspor'un başında ilk maçıma çıktım. Galibiyet bu anlamda çok önemliydi. Taraftarımız önünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya da devam etmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

