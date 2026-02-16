CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi resmen açıklandı!

Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibinda Thomas Reis'in ardından yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusuydu. Samsunspor son olarak Thorsten Fink'i resmen duyurdu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 18:04
Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

İŞTE SAMSUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Willkommen, Thorsten!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
SDG balonu patladı... Barzaniler kuyruğu kıstırdı! Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" teması | Suriye'den sonra sıra IKBY'de mi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı?
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 17:50
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 17:00
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 16:56
NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek 16:37
Denis Örs çeyrek finalde! Denis Örs çeyrek finalde! 16:24
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 16:19
Daha Eski
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 16:16
Juventus'un G.Saray maçı kadrosu açıklandı! Juventus'un G.Saray maçı kadrosu açıklandı! 15:47
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 15:37
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 15:35
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:34
Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! 15:09