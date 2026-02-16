Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

İŞTE SAMSUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Willkommen, Thorsten!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.