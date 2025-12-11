Samsun ilk 8 aşkına

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konferans Ligi lideri Samsunsporumuz, bugün saat 20.45’te Yunanistan’dan AEK’yi ağırlayacak. Kazanırsak ilk 8 garanti

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Samsunsporumuz, Konferans Ligi'nin 5. haftasında bugün Yunanistan'dan AEK'yi ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik maç, saat 20.45'te başlayacak. Konferans Ligi'nde yoluna namağlup devam eden, 10 puan ve averajla zirvedeki temsilcimiz, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor. Son maçımız ise deplasmanda Almanya'dan Mainz 05'le. Takımımızda kadro bildiriminden sonra transfer edilen Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Sousa ile 45 gün hak mahrumiyeti cezası bulunan Celil Yüksel yok.

THOMAS REİS: TARİH YAZACAĞIZ

AEK maçı basın toplantısına katılan Samsunsporumuz'un Teknik Direktörü Reis, umut dağıttı. Alman teknik adam, "İyi bir sonuç alırsak ilk 8'i garantileyeceğiz. Hedefimiz de isteğimiz de bu yönde. Umarım güzel bir sonuç alır ve tarih yazmaya devam ederiz, sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız" dedi.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Marius, Musaba.

AEK Atina: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Marin, Koita, Gacinovic, Mario, Jovic.

