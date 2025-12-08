Samsunsporlu Anthony Musaba’nın aracı alev aldı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunsporlu Anthony Musaba ile ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine giden Musaba'nın kullandığı kiralık aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Hollandalı futbolcu, aracı yol kenarına çekip inerken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken Musaba, olaydan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

"İlkadım ilçesi çevre yolunda, futbolcumuz Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta yangın meydana gelmiştir.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında araçta hasar oluşmuş, futbolcumuz ve ailesi olaydan yara almadan kurtulmuştur.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş oldukları hızlı müdahale için itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz."