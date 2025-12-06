CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı: Adil ve adaletli futbol adına...

Samsunspor'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı: Adil ve adaletli futbol adına...

Samsunspor, Galatasaray'a mağlup olduğu Süper Lig maçının ardından resmi sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 12:47
Samsunspor'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı: Adil ve adaletli futbol adına...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin son dakikalarındaki Samsunspor atağında topun Galatasaray ceza sahası içerisinde Kazımcan Karataş'ın eline çarpması sonrası pozisyonun penaltı olup olmadığına dair tartışmalar sürerken Samsunspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kırmızı beyazlı ekip paylaşımında,

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

İfadelerine yer verdi.

