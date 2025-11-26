Lider döneceğiz

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Konferans Ligi lideri olarak gidecekleri İzlanda'da Breidablik maçında galip gelerek, liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-şimşeklerde Suat Çakır, "Zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zorlu geçti ama galibiyeti kaçırdık. İzlanda'daki maça hazırlanıyoruz. Son antrenmanı yaptık. 7-8 saatlik uçak yolduğumuz olacak. Konferans Ligi maceramızı galibiyetle sürdürmek istiyoruz. İzlanda'dan da 3 puanla dönüp, Avrupa'da zirvedeki yerimizi korumaya çalışacağız" dedi.

SAMSUNSPOR'DA 7 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Kritik Breidablik karşılaşması öncesinde Karadeniz ekibinde eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekti. Sakat ve eksik futbolcular hakkında da bilgi veren Çakır, "Eksik oyuncularımız var. Satka, Ntcham, Coulibaly, Sousa'nın sakatlıkları var. Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Ntcham antrenmanlara başladı. Sousa'nın sakatlığı uzun sürecek. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" diye iddialı konuştu.