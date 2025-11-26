CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Lider döneceğiz

Lider döneceğiz

Konferans lideri Samsunspor, yarın İzlanda’da Breidablik’e konuk olacak. Yönetici Suat Çakır, “3 puanla dönüp, zirveyi korumaya çalışacağız” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lider döneceğiz

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Konferans Ligi lideri olarak gidecekleri İzlanda'da Breidablik maçında galip gelerek, liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-şimşeklerde Suat Çakır, "Zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zorlu geçti ama galibiyeti kaçırdık. İzlanda'daki maça hazırlanıyoruz. Son antrenmanı yaptık. 7-8 saatlik uçak yolduğumuz olacak. Konferans Ligi maceramızı galibiyetle sürdürmek istiyoruz. İzlanda'dan da 3 puanla dönüp, Avrupa'da zirvedeki yerimizi korumaya çalışacağız" dedi.

SAMSUNSPOR'DA 7 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Kritik Breidablik karşılaşması öncesinde Karadeniz ekibinde eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekti. Sakat ve eksik futbolcular hakkında da bilgi veren Çakır, "Eksik oyuncularımız var. Satka, Ntcham, Coulibaly, Sousa'nın sakatlıkları var. Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Ntcham antrenmanlara başladı. Sousa'nın sakatlığı uzun sürecek. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" diye iddialı konuştu.

G.Saray'dan sürpriz transfer! O ismin kardeşi...
İDEFIX-Reklam
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
F.Bahçe'de bütçe belirlendi! Sörloth...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu 01:20
Daha Eski
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar 01:20
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:20
İşte UEFA ülke puanında son durum İşte UEFA ülke puanında son durum 01:20
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 01:20
G.Saray 3 maç sonra mağlup! G.Saray 3 maç sonra mağlup! 01:20
Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt 01:20