Samsunspor'un Mor Forma Projesi o uluslararası ödüle layık görüldü

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Mor Forma Projesi ile uluslararası ikinci ödülü de aldı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 18:42
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsunspor, futbol endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından Football Business Inside (FBIN) tarafından düzenlenen FBIN Management Excellence Awards 2025'te, "Impact Beyond Business (İş Ötesinde Etki)" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, 11 Kasım'da Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da FBIN Management Excellence Summit 2025 kapsamında gerçekleştirildi. Kulüp adına ödülü, Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım aldı.

Mor Forma Projesi, daha önce de Londra'daki Arsenal FC ev sahipliğinde Premier Lig sponsorluğunda düzenlenen Football Black List Awards'ta kadına yönelik erkek şiddetine karşı farkındalık yaratmadaki etkisiyle ödüllendirilmişti.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
