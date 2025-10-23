CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor 3-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa'da durdurulamıyor!

Samsunspor 3-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa'da durdurulamıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Samsunspor sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 23:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor 3-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun Avrupa'da durdurulamıyor!

Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor evinde Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla mağlup ederek, 2'de 2 yaptı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 33. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Samsunspor 6 puana yükseldi. 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Dinamo Kiev ise puanla tanışamadı.

Samsunspor Konferans Ligi'nin 3. haftasında evinde Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Zrinsjki Mostar'ı ağırlayacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Samsunspor-Dinamo Kiev | CANLI
REKLAM - İdefix
DİĞER
Kadıköy’de maç sonu olay çıktı! Futbolcular güçlükle sakinleştirildi
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 23:14
Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı 22:43
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 22:27
Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! 22:23
Brown: Sürekli oynamak istiyorum Brown: Sürekli oynamak istiyorum 22:16
F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması 22:15
Daha Eski
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 22:11
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 22:06
Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak! Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak! 22:03
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 21:47
TBF'den G.Saray ve Karşıyaka'ya ceza! TBF'den G.Saray ve Karşıyaka'ya ceza! 21:39
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 21:36